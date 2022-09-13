Экономист определил скрытую роль США в отношениях Германии и России | 360°

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Экономист определил скрытую роль США в отношениях Германии и России

Профессор Крайс: США будут разорять Европу и мешать дружбе России и ФРГ

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США заинтересованы в обострении ситуации на Украине, чтобы разорить Европу и помешать дружбе России и Германии. Такое мнение высказал в статье, опубликованной в Deutsche Wirtschafts Nachrichten, профессор экономики Кристиан Крайс.

По его мнению, война с участием НАТО поможет решить вопросы с перепроизводством и долгами. Конфликт в Центральной Европе просто уничтожит часть производственных мощностей.

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Автор статьи считает, что прежде всего США заинтересованы в ухудшении отношений между Россией и Германией. Чтобы этого добиться, Вашингтон собирается планомерно разорить ФРГ, которая сейчас на грани обнищания и деиндустриализации.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком энергоносителей. Глава немецкого правительства добавил, что такого положения дел не было даже во время холодной войны, когда Советский Союз поставлял газ в Германию. Канцлер заметил, что последствия ситуации на Украине его государство ощутит в полной мере, но не откажется от поддержки Киева.

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