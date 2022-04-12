Экономист Оленченко: Ле Пен понадобятся большие деньги, чтобы победить Макрона на выборах

Лидеру французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может не хватить денег, чтобы обойти Эммануэля Макрона на выборах. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал экономист Владимир Оленченко.

Он пояснил, что Ле Пен опытный политик, и пользуется популярностью у французов, однако, чтобы иметь шанс победы над Макроном, ей нужно вкладывать гораздо больше средств в пиар.

«Ле Пен нужно создавать дополнительную рекламу, чтобы привлекать к себе большее внимание. Здесь она проигрывает, потому что Макрон — выходец из финансовых кругов. Безусловно, там будут вложены большие деньги», — сказал экономист.