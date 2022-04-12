facebook_pixel
    12 апреля 2022, 23:18

    Экономист Оленченко: Ле Пен понадобятся большие деньги, чтобы победить Макрона на выборах

    Полина Гребенщикова

    Лидеру французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может не хватить денег, чтобы обойти Эммануэля Макрона на выборах. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал экономист Владимир Оленченко.

    Он пояснил, что Ле Пен опытный политик, и пользуется популярностью у французов, однако, чтобы иметь шанс победы над Макроном, ей нужно вкладывать гораздо больше средств в пиар.

    «Ле Пен нужно создавать дополнительную рекламу, чтобы привлекать к себе большее внимание. Здесь она проигрывает, потому что Макрон — выходец из финансовых кругов. Безусловно, там будут вложены большие деньги», — сказал экономист.