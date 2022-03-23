Экономист Огородников оценил поручение Путина продавать газ недружественным странам в рублях

Экономист, обозреватель журнала «Эксперт» Евгений Огородников прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина продавать газ недружественным странам за российские рубли. Об этом написал сайт Runews.

По словам Огородникова, это серьезная заявка на формирование новой валютной зоны вместо евро.

«Сегодня Владимир Владимирович Путин запустил газорубль. Пока это будет все-таки локальная история, для европейцев. Но это серьезная заявка на формирование новой валютной зоны вместо зоны евро», — сообщил эксперт.

Ранее стало известно, что во время совещания с правительством Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшее время перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны за рубли. Российский лидер объяснил свое решение заморозкой валютных резервов России.