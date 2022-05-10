Экономист обосновал невозможность изоляции России

Богатые залежи востребованных природных ресурсов в России делают невозможной ее международную изоляцию. Об этом агентству «Прайм» сообщил экономист Андрей Кочетков.

По словам Кочеткова, без поставок российских запасов ни одна крупная международная фабрика не сможет продолжать свою деятельность. На нефтяном рынке значение России также весьма велико.

«Потребление нефти сократится в сутки на 7,8 миллионов баррелей, если убрать Россию из мирового оборота. Это сравнимо с уровнем падения экономических процессов, как в первую волну коронавируса», — заявил он.

Экономист заявил, что значение России на газовом рынке еще выше, так как заменить трубный газ, идущий в Европу, просто невозможно.

«Такая же картина с удобрениями, 66% мирового рынка поставок нитрата аммония занимает Россия, из него делают азотные добавки. Их срыв поднимет цены в 2-3 раза», — сказал Кочетков.

При этом экономист подчеркнул, что сама Россия способна обеспечить внутренний рынок необходимым продовольствием.

Ранее продовольственные компании Германии выразили опасение повышению цен в несколько раз из-за ситуации на Украине.