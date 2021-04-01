Экономист объяснил, почему блокировка Суэцкого канала может быть выгодна для РФ

Профессор Высшей школы экономики, президент инвесткомпании «Московские партнеры» Евгений Коган объяснил, почему блокировка Суэцкого канала может быть выгодна для России, написал сайт kp.ru.

Напомним, что контейнеровоз Ever Given сел на мель, перегородив Суэцкий канал, 23 марта. Из-за этого на входе в канал образовалась «пробка» из четырех сотен судов, которые везли из Азии на Запад еду, одежду и нефть и живой скот. Покупатели получат эти товары позже срока. Это значит, что возникнет дефицит и цены поднимутся.

Коган считает, что такая ситуация дала соль для размышлений об альтернативных путях доставки товаров.

«Возможно, это цинично прозвучит, но для России это шанс. Ведь какие есть альтернативные пути из Китая и Юго-Восточной Азии в Европу? Северный морской путь и железная дорога. Для России все это очень здорово», — поделился мыслями эксперт.

Как считает специалист, будет странно, есть наша страна не вложится в улучшение инфраструктуры, новые железнодорожные ветки и разъезды. Такой шаг позволит ускорить перевозки, сделать их дешевле и качественнее.