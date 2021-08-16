Экономист объяснил, к чему приведет лишение России статуса рыночной экономики

Экономист Татьяна Куликова в разговоре с NEWS.ru прокомментировала заявление Минторга США о намерении лишить Россию статуса рыночной экономики. По ее мнению, такое решение не будет иметь серьезных последствий для РФ.

США не будут вводить экономические санкции против России в тех отраслях, которые приносят им выгоду, считает эксперт. Поэтому они ограничились расследованием об экспортируемом из России нитрате аммония.

Она добавила, что экономическое сотрудничество между странами продолжит укрепляться, несмотря на санкции.

«США запрещено покупать российский госдолг на первичном рынке, однако это не мешает им выкупать ценные бумаги на вторичке. Дело в том, что госдолг РФ является одним из самых надёжных в мире и приносит неплохие проценты. Американцы же всегда исходят из того, что представляет выгоду для них самих. В этой связи они не пойдут на полный разрыв экономических связей с Россией», — уверена Куликова.

Ранее Министерство торговли США сообщило, что может лишить Россию статуса рыночной экономики, присвоенного в 2002 году.