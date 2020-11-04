Экономист объяснил, что будет с рублем после оглашения результатов выборов в США

Последние несколько дней курс рубля сильно скачет, и многие связывают это с президентскими выборами США. Экономист, специалист по производным финансовым инструментам и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко рассказал «360», на что действительно стоит обращать внимание при прогнозе курса и как победа Трампа скажется на России.

«Американские выборы фактически подошли к концу. По первым информационным данным, выиграет, скорее всего, Дональд Трамп, значит, политика остается прежней, какая была четыре года назад», — рассказал экономист.

Эксперт уверен, что рубль больше подвержен котировкам нефтяных фьючерсов, нежели таким глобальным событиям, как выборы.

«Конечно, американские выборы внесли свою волатильность пары „доллар — рубль“, мы увидели укрепление рубля на фоне выборов и снижение доллара по отношению к рублю. Фьючерсные котировки нефти марки Brent выросли, и немного с запаздываниями, как это обычно бывает, мы увидели укрепление рубля. Поэтому рубль не напрямую зависит от американской валюты», — объяснил Зайченко.

По мнению экономиста, после победы Трампа отношения с Америкой у всех стран останутся на прежнем уровне.

«Политика республиканцев, которую представляет Дональд Трамп, останется прежней. Это конфликтные отношения с Китаем, конфликтные отношения с Европой с точки зрения борьбы за европейский рынок, это прежние отношения с Россией, санкции, это снова новые инструменты для того, чтобы Россия не превратилась в дополнительного конкурента американской экономики», — пояснил собеседник «360».

Вероятно, перед Новым годом Трамп озвучит свои планы на будущее, тогда рубль снова войдет в свою колею.

«Надо больше по старой традиции посматривать за энергоносителями, фьючерсами, котировками для того, чтобы определять и предсказывать движение рубля по отношению к доллару, евро и другим мировым валютам», — заключил трейдер.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов еще продолжается. однако уже известно, что действующий американский президент лидирует в таких штатах, как Флорида, Пенсильвания, Висконсин, Джорджия и некоторых других.