Мир 24 августа 2023, 17:03 Экономист Николаев заявил, что в России рассчитывают на разморозку активов за рубежом

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Идея российских властей разблокировать часть зарубежных активов в обмен на разморозку российских за рубежом является вполне конструктивной. Об этом ИА НСН сообщил директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.

Ранее СМИ сообщили, что правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов.

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По словам экономиста, для многих граждан и инвесторов заморозка активов является настоящей проблемой.

«Если бы не было никакой вероятности, то вряд ли бы предлагали такой способ. Она определенно есть, ведь это обмен на акции, которыми владеют российские инвесторы», — заключил Николаев.