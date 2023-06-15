Мир 15 июня 2023, 09:48 Экономист не исключил создания единой валюты для Ближнего Востока Экономист Зарипов: страны Ближнего Востока могут создать единую валюту piqsels

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Страны Ближнего Востока могут создать единую валюту. Таким предположением с РИА «Новости» поделился экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов на Петербургском международном экономическом форуме.

Эксперт напомнил, что тема создания единой валюты для Ближнего Востока поднималась и раньше — еще ливийский революционер Муаммар Каддафи предлагал использовать в этом качестве золотой динар, — однако США активно сопротивлялись этой идее, так как ее воплощение могло подорвать мировую торговлю, основанную на долларовых расчетах. Однако сейчас ситуация изменилась, констатировал Зарипов.

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Он напомнил, что и Россия постепенно уходит от торговли с долларом, считая его нестабильной валютой, так что, вероятно, будет готова принимать любую легитимную валюту в рамках сотрудничества со странами Ближнего Востока. В этих условиях появление единой валюты вполне возможно, заключил экономист.