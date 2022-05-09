Экономист назвала факторы укрепления курса рубля

Российская валюта может серьезно укрепиться в ближайшее время, а поспособствуют этому процессу геополитическая ситуация, цены на сырье и потребность инвесторов проводить рисковые сделки. Об этом агентству «Прайм» сообщила экономист Елена Михайлова.

По ее мнению, в России сейчас зафиксирован низкий спрос на евро и доллары, внимание россиян переключилось на китайские юани.

«После серьезного роста доллар стал снимать свою перекупленность на международной арене», — сказала она.

Михайлова подчеркнула, что политика Центробанка способствует увеличению экономической активности в стране.

«Цикл снижения ставок способствует увеличению доступности кредитования и развороту курсовой динамики рубля», — заключила экономист.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков сообщил, что позиции американского доллара на мировой арене оказались поколеблены. Он подчеркнул, что финансовая система начала медленную перестройку.