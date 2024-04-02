Мир 02 апреля 2024, 17:26 Экономист назвал просчет Запада, почти уничтоживший Украину Экономист Вольф: Запад просчитался, использовав Украину для борьбы с Россией Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Запад, стремясь использовать для борьбы с Россией Украину, просчитался, что привело к катастрофе для этой страны. Таким мнением поделился экономист из США Ричард Вольф в интервью каналу Dialogue works.

«Просчет Запада привел к буквальному уничтожению Украины. <…> Комбинация из военного и экономического разрушения, а также бегства миллионов граждан представляют собою масштабную катастрофу для Украины», — считает он.

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Вольф спрогнозировал, что украинская экономика не сможет восстановиться еще по крайней мере несколько лет. При этом, по словам эксперта, все усилия были напрасны: одолеть Россию невозможно, даже если применить все вооружение США, Европы и Азии.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предположил, что выплачивать долги перед Западом придется еще трем-четырем поколениям украинцев, — и это еще если страна вообще продолжит существование.