Экономист назвал предпосылки повторения Великой депрессии

Доктор экономических наук Мария Конягина назвала предпосылки повторения мирового экономического кризиса второй трети 20 века, известного как Великая депрессия, написало РИА ФАН.

Отмечается, что этот кризис начался в 1929 году с биржевого краха в США. Он завершился только спустя 10 лет. Как считает Конягина, причинами Депрессии была нехватка денег, которая сейчас тоже наблюдается в развивающихся странах.

«Во-вторых, дефляция, которая сегодня как раз характерна для развитых стран, потому что часть европейских государств, например Германия, периодически от нее страдают. Это более опасный фактор, нежели инфляция, с которой страны научились справляться», — уточнила Конягина.

Также она заметила, что в мире увеличивается безработица. Кроме этого, нынешнее время напоминает период перед кризисом прошлого столетия появлением принципиально новых технологий. Именно они в будущем позволили развить новый экономический уклад.

По мнению эксперта, повторение этого сценария можно предотвратить, так как в настоящее время люди имеют больше опыта в сфере экономики.