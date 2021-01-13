Угрозы Вашингтона в адрес «Северного потока — 2» сейчас выглядят нелепо. Особенно — когда в стране сменяется президент, а Дональду Трампу грозит импичмент. Любое давление, которое Америка оказывает на Евросоюз по этому вопросу — бессмысленно и бесперспективно.

Об этом ИА Regnum рассказал топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Он отметил, что Госдеп США отрабатывает «откровенно политическое решение Конгресса» страны. Здесь нет никакого экономического смысла, лишь одна политика. Этот актор серьезно раздражает ведущие экономические державы США.

Лобода отметил, что политические отношения между Евросоюзом и Соединенными штатами уже «подморозило, потому что интересы европейского бизнеса связаны с успешным строительством и запуском российского газопровода.

«Политическое, экономическое и даже гипотетически военное давление США на Евросоюз — бессмысленное и бесперспективное. Российский трубопроводный газ для ЕС — оптимальный по цене и надежности поставок вариант», — отметил он.

Экономист добавил, что бесперебойные поставки российского газа в Европу без привязки к политическому давлению станут ключевым фактором успеха для достижения и укрепления сотрудничества между Россией и ЕС.

«С высокой вероятностью в I полугодии 2021 года „Северный поток — 2“ будет введен в строй. Это значит, что на фоне прочных экономических связей РФ и ЕС политические трения между Брюсселем и Вашингтоном могут только усиливаться и при новом президенте США Джо Байдене», — заключил он.