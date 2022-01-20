Экономист назвал настоящего виновника, спровоцировавшего газовый кризис в ЕС

Экономист Василий Колташов не согласился со словами премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что Россия виновата в росте цен на электроэнергию в Европе. По словам эксперта, здесь виновником являются совсем другие политические игроки, написало ИА Nation News.

Экономист отметил, что причина энергетического кризиса в Европе кроется вовсе не в сокращении поставок «Газпрома». Россия, по его словам, напротив, нарастила объемы. Ответственность за кризис следует возложить на европейские власти.

«Что касается причин энергетического кризиса в Европе, то „Газпром“, экспортирующий ей 34% газа за 2021 год, увеличил объем поставок. Но компания не могла продолжать наращивать объемы, не будучи уверенной, что их возьмет рынок, поэтому ориентировалась на долгосрочные контракты. Эти соглашения были заключены не со всеми», — пояснил специалист.

Российская газовая компания настаивала на заключении долгосрочных контрактов, однако Европа на этом фоне заявила о резком переходе на «зеленую» энергетику и заблокировала уже построенный «Северный поток — 2». Колташов отметил, что в энергетическом кризисе прямо заинтересованы европейские элиты. Они могут повысить цены на все, а дальше едва ли их опустят.