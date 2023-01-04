Мир 04 января 2023, 05:10 Экономист назвал два условия «экономической агонии» США Экономист де Ружи сочла политику ФРС и конгресса угрозой экономике США Pxhere

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Факторы продления «экономической агонии» США — это изменение политики Федеральной резервной системы (ФРС) страны и «безответственные» действия конгресса. К такому выводу пришла экономист Вероник де Ружи. Свое мнение она выразил в статье для газеты The New York Post.

Первым фактором риска де Ружи назвала вероятность того, что ФРС остановит повышение ключевой ставки до момента, когда инфляцию в США действительно удастся обуздать.

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«Второй риск заключается в том, что конгресс продолжит безответственно тратить и занимать деньги», — указала автор статьи.

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По мнению экономиста, вероятная комбинация этих двух угроз «практически гарантирует, что наши экономические страдания продлятся намного дольше, чем необходимо».

Говоря о бюджете США на 2023 год, она возмутилась тем, что «безответственные лидеры» в условиях резкого повышения процентных ставок снова запускают сценарий «трать и бери взаймы» на сумму 1,7 триллиона долларов, уточнил Life.ru.

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