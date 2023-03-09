Мир 09 марта 2023, 16:46 Экономист Митрахович рассказал, с чем связано падение цен на газ в Европе

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Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, с чем связано падение цен на газ в европейских странах.

По его словам, на это влияют сразу несколько факторов.

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«Во-первых, погода достаточно благоприятная для потребителей. Во-вторых, в Европе было сокращено промышленное производство в энергоемких отраслях, в первую очередь в химической промышленности и металлургии, и отчасти в машиностроении», — сообщил экономист.

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Ранее СМИ со ссылкой на лондонскую биржу ICE сообщили, что цены на газ в Европе опустились впервые с конца июля 2021 года ниже 450 долларов за тысячу кубометров.