Экономист Митрахович рассказал, кто может быть виновен в блэкауте в Средней Азии

Виновниками отключений электричества Казахстане, Узбекистане и Киргизии могут быть китайские майнеры криптовалюты. Об этом «Ридусу» рассказал эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.

Он пояснил, что причиной могли быть майнеры из Китая, переехавшие в Казахстан и перегрузившие энергетическую систему.

«Пока что напрашивается такая версия, что в Казахстане были однозначно недостаточные вложения в энергетическую инфраструктуру, которая была бы адекватна современным реалиям. Когда из Китая после запрета майнинга приехали майнеры, вырос спрос на электроэнергию, а качество сети — нет», — пояснил экономист.