Мир 21 августа 2023, 17:01 Экономист Митрахович оценил слова Вучича о том, что из-за украинского конфликта экономика Европы оказалась раздавленной Экономист Митрахович: Европа понесла серьезные потери в плане своей конкурентоспособности

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова сербского президента Александра Вучича о том, что из-за украинского конфликта экономика Европы оказалась раздавленной.

По словам экономиста, Европа действительно понесла серьезные потери в плане своей конкурентоспособности. Сильно сократилось производство химической и металлургической продукции, отчасти машиностроения.

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«Потратить до триллиона евро на всевозможные субсидии как физическим лицам, так и компаниям, чтобы они преодолели последствия кризиса», — добавил эксперт.

Ранее видео с заявлением президента Сербии Александра Вучича появилось в Twitter американского телеведущего Такера Карлсона.