Экономист Митрахович назвал причину роста цен на нефть

Цена нефти марки Brent поднялась выше 124 долларов за баррель впервые с 9 марта. Это может быть связано с шестым пакетом западным санкций против России, который включает в себя эмбарго на российскую нефть, рассказал в эфире радио Sputnik экономист Станислав Митрахович.

Решение об ограничении закупок российской нефти пока носит отложенный характер, подчеркнул экономист. Речь идет об ограничении закупок, осуществляющихся по морским путям, но непосредственно оно вступит в силу только через несколько месяцев.

«Если бы они ввели эмбарго, условно говоря, завтра вечером, мы бы с вами видели цену не 124 доллара за баррель, а 224 доллара. Тогда бы в Европе начался кипиш, и, возможно, было бы изменение отношения к России. Так как они не приняли такое решение, Россия продолжит продавать нефть и зарабатывать деньги, нам такой вариант отложенного решения со стороны Европы даже выгоден», — считает Митрахович.