Мир 14 марта 2023, 18:23 Экономист МГУ Буклемишев прокомментировал слова Трампа о новой Великой депрессии в США из-за Байдена

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Бывший американский президент Дональд Трамп обвинил действующего главу США Джо Байдена в том, что страна стоит на пороге новой Великой депрессии. Это заявление оценил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Обвинение в адрес действующего президента Трамп высказал в ходе своего выступления по случаю банкротства банка Silicon Valley Bank.

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По словам экономиста, ситуация с банкротством является довольно типичной и не касается розничных финансов, которые были под угрозой Великой депрессии.

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