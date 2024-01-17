Мир 17 января 2024, 12:51 Экономист Мелкумов: в КНР может появиться новый банк для сотрудничества с российскими клиентами

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Китайские банки намерены разорвать связи с российскими клиентами из-за принятого в США указа о вторичных санкциях. На фоне этого в КНР может появиться новый банк, сообщил экономист Ян Мелкумов в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, несколько лет назад у Китая уже была похожая ситуация с Ираном по нефти. Тогда руководство КНР создало один конкретный банк, который занимался только иранской нефтью, сообщил сайт kp.ru.

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«Сейчас не исключена такая же история. Многое будет зависеть от политической воли китайского руководства», — уточнил Мелкумов.