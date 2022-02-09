Экономист Масленников назвал провокацией разговоры о санкциях против «СП — 2»
Экономист Никита Масленников выразил мнение, что разговоры Запада о санкциях против «Северного потока — 2» — просто провокация. Об этом сообщило РИА ФАН.
Он отметил, что нет основания для их введения. Кроме того, от газопровода зависит снабжение Европы топливом.
«Если немцы пойдут на запрет введения в эксплуатацию „Северного потока — 2“ — это самострел. Они потеряют достаточно большие объемы поставок газа, которые некому закрыть», — заключил Масленников.