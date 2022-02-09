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    09 февраля 2022, 19:36

    Экономист Масленников назвал провокацией разговоры о санкциях против «СП — 2»

    Дарья Морозова

    Экономист Никита Масленников выразил мнение, что разговоры Запада о санкциях против «Северного потока — 2» — просто провокация. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Он отметил, что нет основания для их введения. Кроме того, от газопровода зависит снабжение Европы топливом.

    «Если немцы пойдут на запрет введения в эксплуатацию „Северного потока — 2“ — это самострел. Они потеряют достаточно большие объемы поставок газа, которые некому закрыть», — заключил Масленников.