Экономист Никита Масленников выразил мнение, что разговоры Запада о санкциях против «Северного потока — 2» — просто провокация. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он отметил, что нет основания для их введения. Кроме того, от газопровода зависит снабжение Европы топливом.

«Если немцы пойдут на запрет введения в эксплуатацию „Северного потока — 2“ — это самострел. Они потеряют достаточно большие объемы поставок газа, которые некому закрыть», — заключил Масленников.