Экономист Мартынов рассказал о последствиях продажи газа за рубли для Европы

Владимир Путин принял решение продавать российский газ Европе за рубли. После этого газ подорожал на 25%. Как рассказал для сайта телеканала «Звезда» доктор экономических наук, ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов, в дальнейшем рост цен будет продолжаться.

Европейские страны обсуждают разрыв контрактов с Россией, однако в реальности заменить российский газ сжиженным природным газом не получится, а цены продолжат расти.

«150 миллиардов кубов газа, которые потребляет Европа, заменить нечем, никакой СПГ не поможет, это невозможно. По нефти — в теории возможно, на практике — нет. Цена этих ресурсов будет абсолютно другая, она будет в два-три раза выше», — считает Мартынов.