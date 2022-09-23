Экономист Лосев рассказал, каким образом можно победить антироссийские санкции | 360°

Мир 23 сентября 2022, 17:18 Поделиться Telegram

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Viber Экономист Лосев рассказал, каким образом можно победить антироссийские санкции

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Экономист, член Совета по оборонной и внешней политике Александр Лосев в беседе с РИА ФАН рассказал, каким образом Россия может противостоять западным санкциям.

Эксперт считает, что по этому вопросу должна вестись не только юридическая работа, но и дипломатическая, и военная.

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«Почему? Потому что с нами будут разговаривать только тогда, когда мы проявим силу. Когда мы покажем, что Россия способна противостоять санкциям и давлению, всему остальному. Когда мы сделаем так, что экономическая война против нас приведет к непоправимому ущербу для экономик наших противников. Когда мы начнем отвечать. Как только мы начнем вести с ними настоящую экономическую войну, отказавшись от поставок туда всего, что им жизненно необходимо, вот тогда с нами будут вести диалог», — сообщил Лосев.

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Экономист предложил полностью разорвать с Западом торговые экономические цепочки, оставив их лишь со странами-партнерами, в числе которых Китай, Индия, страны БРИКС.

Когда Европа и США останутся без урана, нефти, газа, тогда они будут разговаривать по-другому, считает экономист.

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