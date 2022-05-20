Экономист Лосев предупредил о новых испытаниях для США

Руководитель Центра исследования цифровых технологий, директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев спрогнозировал резкий скачок инфляции в США. Доллар ждет серьезная проверка на устойчивость в качестве мировой валюты, сообщил эксперт агентству «Прайм».

В этом году инфляция в странах Европы и в США, которая началась еще во время пандемии, усилились из-за турбулентности на рынке энергоносителей, пояснил эксперт.

«Сложившаяся мировая экономическая конъюнктура и неизбежный тренд запуска цифровых национальных валют является испытанием на прочность мировой финансовой системы, прежде всего, устойчивости доллара США как мировой валюты», — отметил Лосев.

США ограничены в инструментах денежно-кредитной политики для поддержания ВВП страны и устойчивости доллара. Федеральной резервной системе Соединенных Штатов приходится увеличивать внешний долг и денежную массу ради вливания в свою экономику.

Еще одним фактором роста инфляционного давления в США Лосев назвал то, что США раздает населению «вертолетные деньги». Экономист связал это с возможной необеспеченностью растущей денежной массы реальными активами или резервами.

Планируемой годовой инфляции в 2% США сможет достичь только в том случае, если обрушатся цены на мировых сырьевых рынках. Однако вслед за этим снизится спрос на готовую продукцию, возможны и другие экономические проблемы, предупредил Лосев. В марте инфляция в США выросла на 8,5%.