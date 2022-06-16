Экономист Лобода: Евросоюзу предстоит серьезный кризис

Евросоюз находится на пороге серьезного кризиса, который может грозить ему развалом. Об этом Runews заявил экономист Андрей Лобода.

В эту точку ЕС привели инфляция и самое серьезное за последние 20 лет замедление темпа роста экономики.

«На фоне рекордной инфляции в ЕС евро за полгода потерял почти 20% своей стоимости к доллару и ослабился к рублю почти на 25%. Никаких просветов ни в промышленности, ни в денежно-кредитной политике ЕЦБ ждать не приходится. На пороге у ЕС серьезный кризис, который грозит развалом еврозоны», — уверен экономист.