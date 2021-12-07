Экономист Липсиц: жестких санкций со стороны США не будет

Экономист Игорь Липсиц считает, что новый пакет санкций США против России введен не будет. Об этом сообщила НСН.

По его словам, правительство США может лишь пригрозить России. Но реализованы эти угрозы не будут.

«Потому что все эти меры достаточно болезненны и для западной стороны, не только для России», — уверен он.

Он объяснил, что Россия для Запада — это крупный рынок сбыта. В сложившейся ситуации ограничения на экспорт товара не выгодны никому.