Мир 13 марта 2023, 17:05 Экономист Коваленко назвала «нехарактерным» для США закрытие некоторых крупных банков

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Недавнее закрытие крупных американских банков нехарактерно для финансовой системы Соединенных Штатов. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщила экономический эксперт Людмила Коваленко.

По ее словам, такое явление может спровоцировать экономический коллапс, похожий на времена Великой депрессии.

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«Не думаю, что это недели и месяцы, но в пределах года все может случиться. Все завязано на политике. Политика все же не президент Байден, а корпорации — они могут какое-то время удерживать банки», — сказала она журналистам.

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