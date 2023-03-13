13 марта 2023, 17:05
Экономист Коваленко назвала «нехарактерным» для США закрытие некоторых крупных банков
Недавнее закрытие крупных американских банков нехарактерно для финансовой системы Соединенных Штатов. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщила экономический эксперт Людмила Коваленко.
По ее словам, такое явление может спровоцировать экономический коллапс, похожий на времена Великой депрессии.
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«Не думаю, что это недели и месяцы, но в пределах года все может случиться. Все завязано на политике. Политика все же не президент Байден, а корпорации — они могут какое-то время удерживать банки», — сказала она журналистам.
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