25 июля 2023, 17:08
Экономист Корендясов рассказал о сферах сотрудничества России и Африки
Экономист Корендясов: Африка играет растущую роль на международной арене
Ведущий научный сотрудник Института Африки РАН, кандидат экономических наук Евгений Корендясов в разговоре с телеканалом «Мир 24» рассказал о сферах сотрудничества России и стран Африки. По его словам, Африка сейчас играет растущую роль на международной арене.
Недавно Россия начала строительство АЭС в Египте, а вся российская алюминиевая промышленность базируется на бокситах, которые поступают из Гвинеи.
Реклама
В будущем, российская промышленность все больше будет завязана на минеральных и сырьевых ресурсах, привезенных из Африки. В свою очередь, Африка активно закупает у нашей страны сельскохозяйственную продукцию, удобрения и семена, отметил экономист.
Африка
Россия
Реклама
Реклама