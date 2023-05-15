Мир 15 мая 2023, 17:49 Экономист Кондратьев: на саммите G7 в Японии не примут экстраординарных решений, серьезно влияющих на энергосектор РФ

Читать 360tv в

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) на предстоящем саммите в Японии не примут экстраординарных решений, которые могли бы серьезно повлиять на состояние энергетического сектора России. Об этом сообщил замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев «Абзацу».

По словам эксперта, возможные меры по ужесточению санкций против энергосектора РФ могут испугать некоторые зарубежные компании, в результате чего они покинут российский рынок. При этом новые ограничения не приведут к резкому ухудшению ситуации в отрасли, добавил Кондратьев.

Реклама

Отмечается, что саммит G7 пройдет в Японии с 19 по 21 мая.