Мир 29 мая 2023, 19:04 Экономист Колташов заявил, что США напуганы возможностью создания новой валюты

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Присоединение Саудовской Аравии к Новому банку развития БРИКС ударит по США, потому что приближает шанс создания новой валюты в противовес доллару. Об этом «Народным новостям» рассказал экономист Василий Колташов.

По его словам, по мере того, как укрепляется влияние БРИКС, у США растут поводы для беспокойства. Потому что крупные организации уже обсуждают, что нужно создать единую валюту.

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«Даже придумали, как она будет называться: брик (от англ. Brick — кирпич). То есть, доллар будут убивать кирпичом. По крайней мере, американцы так видят эту перспективу, мы не знаем, как будет называться таковая валюта, если она появится», — сказал Василий Колташов.

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