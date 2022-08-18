Экономист Колташов рассказал, введет ли Запад новые санкции против России

Запад приостановил санкционную политику против России. Экономист, публицист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов рассказал, стоит ли ждать новых ограничений. Об этом сообщило РИА ФАН.

Зарубежные политики, заметил Колташов, все чаще говорят о планах введения визовых ограничений против россиян. По его словам, это может стать следующим шагом антироссийской политики. Кроме того, Европа может попытаться «выдавить» русских людей из своих стран.

«Есть еще запасы санкций, но наряду с этим мы видели в прошлом пакете их отмену, хотя бы временную, что касалось российской танкерной нефти, потому что Евросоюзу нужна нефть. Так мы впервые увидели частичную отмену санкций», — рассказал эксперт.