Экономист Василий Колташов заявил, что Германия пытается угодить сразу всем в вопросе «Северного потока — 2». Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ИА Nation News, правительство Германии заявило о блокировке газопровода в случае начала конфликта с Украиной. При этом, по мнению Колташова, жители страны заинтересованы в запуске «Северного потока — 2».

«Германия пытается заставить Россию решительно ответить на всевозможные провокации Украины для того, чтобы транзит газа в Европу осуществлялся и через старый газопровод», — считает экономист.