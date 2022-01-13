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    13 января 2022, 15:46

    Экономист Колташов прокомментировал позицию Германии относительно «Северного потока — 2»

    Дарья Морозова

    Экономист Василий Колташов заявил, что Германия пытается угодить сразу всем в вопросе «Северного потока — 2». Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным ИА Nation News, правительство Германии заявило о блокировке газопровода в случае начала конфликта с Украиной. При этом, по мнению Колташова, жители страны заинтересованы в запуске «Северного потока — 2».

    «Германия пытается заставить Россию решительно ответить на всевозможные провокации Украины для того, чтобы транзит газа в Европу осуществлялся и через старый газопровод», — считает экономист.