Мир 15 июня 2023, 16:00 Экономист Колташов: Египет заинтересован во вступлении в БРИКС для развития национальной валюты

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Руководство Египта подало заявку на вступление в БРИКС с целью укрепить свою национальную валюту. Об этом сообщил руководитель центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, Египет заинтересован в создании центра расчетов в национальных валютах. Власти страны хотят, чтобы их товары покупали именно в национальной валюте, тем самым укрепляя ее.

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Отмечается, что о подаче заявки Египта на членство в БРИКС заявил посол России в Каире Георгий Борисенко.