Мир 12 января 2024, 14:33 Экономист Коган заявил, что российский нефтяной экспорт вряд ли выиграет от ударов США по Йемену

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После ударов США по Йемену немного повысились цены на нефть, однако это кратковременное явление. Об этом «Ридусу» рассказал инвестиционный эксперт профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

По его словам, фундаментальная причина, которая стала бы толчком для долгосрочного роста цен, отсутствует. Поэтому колебания стоимости не отразятся на российской экономике в значительной мере.

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«Я бы не придавал пока такого серьезного значения этому росту. Ну, торговалась нефть марки Brent на уровне 77 долларов за баррель, а теперь — 79 с небольшим. Рост составил 2,5%, это вообще ни о чем», — заявил эксперт.

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