Мир 26 февраля 2024, 18:56 Экономист Капусткин: страны БРИКС обгонят G7 и станут лидерами в мировой экономике

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Научный сотрудник Лаборатории азиатских экономических исследований Санкт-Петербургского государственного университета Вадим Капусткин спрогнозировал лидерство стран — участниц БРИКС в мировой экономике. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, при сохранении текущих тенденций организация обгонит G7.

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«Россия развивалась в прошлом году более быстрыми темпами, чем экономики европейских стран», — отметил специалист.

Он также добавил, что для более быстрого роста члены объединения должны создавать новые институты, а также поддерживать инвестиционные проекты.