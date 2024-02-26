26 февраля 2024, 18:56
Экономист Капусткин: страны БРИКС обгонят G7 и станут лидерами в мировой экономике
Научный сотрудник Лаборатории азиатских экономических исследований Санкт-Петербургского государственного университета Вадим Капусткин спрогнозировал лидерство стран — участниц БРИКС в мировой экономике. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам эксперта, при сохранении текущих тенденций организация обгонит G7.
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«Россия развивалась в прошлом году более быстрыми темпами, чем экономики европейских стран», — отметил специалист.
Он также добавил, что для более быстрого роста члены объединения должны создавать новые институты, а также поддерживать инвестиционные проекты.
G7
БРИКС
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