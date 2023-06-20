Мир 20 июня 2023, 19:05 Экономист Канищев усомнился, что Украина может стать энергетическим хабом Европы

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Украина вряд ли сможет взять на себя роль европейского энергетического хаба. Таким мнением с РИА «Новости» поделился директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев.

По его словам, не факт, что найдутся инвесторы, готовые в это вложится. Потому что подобные средства смогут окупиться лишь через несколько десятков лет. Также, как добавил «ПолитЭксперт», выполнить обещания Украины, которая заявила об увеличении добычи газа и нефти в семь раз, не представляется возможным с технической точки зрения.

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