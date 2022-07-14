Экономист Качалов объяснил различия контрабанды и параллельного импорта

Экономист Игорь Качалов заявил, что параллельный импорт — не то же самое, что контрабанда. Об этом сообщил «Ридус».

По данным газеты «Взгляд», при параллельном импорте товары ввозятся без согласия их производителя. Но сам ввоз происходит абсолютно легально, уточнил Качалов.

«Таким образом, параллельный импорт — это не разрешение снизить качество, а всего лишь возможность ввозить товары, не спрашивая на то разрешения у их производителя», — заключил эксперт.