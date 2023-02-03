03 февраля 2023, 13:02
Экономист Юшков заявил, что США пытаются навязать ЕС сжиженный природный газ
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с изданием ИА Nation News заявил, что США, выдавливая Россию с газового рынка, навязывают таким образом ЕС свой природный сжиженный газ.
По его словам, к этому шагу Соединенные Штаты готовились давно.
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«Мы видим, что США годами пытались вытолкнуть Россию из европейского газового рынка. Американцы всегда критиковали российские энергетические проекты в Европе. Это было еще не только до 22 года, но еще и до 20 и еще ранее…», — сказал он.
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Юшков вспомнил каспийский проект «Набукко», который прорабатывался с начала 2000-х годов при поддержке США. «Набукко» должен был доставлять туркменский газ в Азербайджан, Грузию, Турцию и Южную Европу.
США
Газ
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