21 июня 2023, 21:22
Экономист Юшков высказался о проведении Германией стресс-теста по выживанию без газа
Экономист Юшков заявил, что страны ЕС не имеют опыта выживания без российского газа
Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) захотело провести в сентябре 2023 года однодневные учения или стресс-тест в связи с возможным прекращением поставок российского газа. Экономист Игорь Юшков высказался о таком решении. Об этом сообщили «Народные новости».
Специалист пояснил, что проведение теста вряд ли будет иметь серьезное значение. Европа хочет понять, как действовать в случае прекращения поставок российского газа. Юшков отметил, что страны ЕС не имеют опыта выживания в таких условиях.
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«При обычной зимней температуре, возможно, нужно будет ограничить в определенных моментах промышленных потребителей в вопросе ежесуточной подачи газа», — объяснил аналитик.
Международные отношения
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