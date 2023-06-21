Мир 21 июня 2023, 21:22 Экономист Юшков высказался о проведении Германией стресс-теста по выживанию без газа Экономист Юшков заявил, что страны ЕС не имеют опыта выживания без российского газа

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Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) захотело провести в сентябре 2023 года однодневные учения или стресс-тест в связи с возможным прекращением поставок российского газа. Экономист Игорь Юшков высказался о таком решении. Об этом сообщили «Народные новости».

Специалист пояснил, что проведение теста вряд ли будет иметь серьезное значение. Европа хочет понять, как действовать в случае прекращения поставок российского газа. Юшков отметил, что страны ЕС не имеют опыта выживания в таких условиях.

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«При обычной зимней температуре, возможно, нужно будет ограничить в определенных моментах промышленных потребителей в вопросе ежесуточной подачи газа», — объяснил аналитик.