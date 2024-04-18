Мир 18 апреля 2024, 10:51 Экономист Юденков: темпы роста в странах БРИКС выше, чем в G7

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К росту доли БРИКС в мировом объеме производства привело не только присоединение новых государств, но и высокие темпы роста в странах объединения по сравнению с G7. Об этом сообщил кандидат экономических наук Юрий Юденко в эфире радио Sputnik.

«Если посмотреть на темпы роста ВВП отдельно Китая, отдельно России, Бразилии, Индии — очень приличные темпы, они все положительные, отрицательных нет, в отличие, скажем, от ФРГ», — подчеркнул эксперт.

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Юденко также отметил, что БРИКС продолжает развивать экономические и финансовые механизмы, облегчающие взаимодействие. Так, существует общий банк, который стремится к осуществлению расчетов в национальных валютах.