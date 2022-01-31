Экономист Юденков рассказал, кто «пишет сценарий» британских санкций против России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс объявила о возможных санкциях против связанных с Россией компаний. В эфире радио Sputnik планы Великобритании прокомментировал кандидат экономических наук Юрий Юденков.

Юденков назвал заявления о санкциях популистскими и отметил, что Великобритания вряд ли сможет реализовать их. Санкции, по его мнению, являются инициативой британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Понятно, что именно он пишет этот сценарий. Для него вся эта суета, якобы война против Украины — это шанс поправить свои внутренние позиции, ведь они у него довольно шаткие, рейтинг 24%. Поэтому эти лозунги перемешиваются: то говорят о защите Украины, то о защите свободы и демократии. Кроме того, надо признать, что Великобритания во главе с Джонсоном становится вассальным государством США. Не только санкции, но и экономическая политика показывает, что он широко открывает ворота США», — считает экономист.