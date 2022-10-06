Экономист Юденков рассказал, к чему приведет ограничение цен на российскую нефть | 360°

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Экономист Юденков рассказал, к чему приведет ограничение цен на российскую нефть

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Установление потолка цен на российскую нефть больно ударит по самой Европе. Об этом для сайта телеканала «Звезда» рассказал доцент факультета политологии МГУ, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

Он объяснил, что предельная стоимость устанавливается выше, чем стоимость добычи, поэтому сам факт ограничения цен не навредит России. А вот Европа может остаться без нефти вообще.

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«В условиях рынка установления ограничения сверху на цену неразумны… На каком-то этапе они могут еще не то, что работать, но мы еще будем продавать, пока контракты действуют. Но в дальнейшем вряд ли этот потолок сыграет какую-то положительную роль для европейцев. Они вообще без нефти останутся в результате», — сказал Юденков.

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