Мир 28 августа 2023, 18:44 Экономист Холод: европейское сельское хозяйство не обойдется без минеральных удобрений из РФ

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Европейская сельскохозяйственная отрасль не сможет обойтись без российских минеральных удобрений. Об этом сообщил доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, Россия продолжает оставаться критически важным поставщиком удобрений на мировой рынок. Для производства сырья европейские страны используют сжиженный газ, который дороже трубопроводного.

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Отмечается, что по итогам прошлого года цены на минеральные удобрения в Европе выросли в полтора раза из-за роста стоимости газа.