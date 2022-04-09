Экономист Хазин рассказал, зачем США провоцирует ЕС на санкции против России

США и Великобритания провоцируют Евросоюз на введение бессмысленных и вредных для него санкций, рассчитывая, что произойдет мощный отток капитала из Евросоюза в США. Об этом заявил экономист и политолог Михаил Хазин в интервью российскому изданию «Украина.ру».

За счет уничтожения Евросоюза США не смогут предотвратить кризис внутри страны, зато могут оттянуть его «до выборов, или до ноября, или хотя бы до мая», заметил эксперт.

«Не забудем, уже три миллиона сбежало „защитников вольной Украины“, полтора миллиона — только в Польшу. Польша уже воет, уже Германия начала выть. Я думаю, что еще миллиона два с половиной сбежит. Ну, скатертью дорога. Они выбрали „свободу“», — подчеркнул Михаил Хазин.

По его мнению, ограничительные меры Запада проявляются не столько в экономическом, сколько в психологическом давлении на Российскую Федерацию.

Россия должна грамотно перестроить управление экономикой, привлекать инвестиции и увеличивать объем вложений в основные средства, стимулировать развитие малого и среднего бизнеса для создания новых рабочих мест, считает эксперт.