Мир 19 марта 2024, 13:07 Экономист Хазин: некоторые страны Евросоюза не готовы прекратить закупки российского газа

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Руководство Евросоюза убеждает всех участников объединения отказаться от российских нефти и газа. Однако некоторые страны не готовы прекратить закупки. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин в беседе с радиостанцией Sputnik.

«В Европе есть силы, которые хотят получать наш газ. И у них есть свои рычаги давления, потому что политические деятели в Евросоюзе, конечно, все куплены, но когда им кто-то еще конкретно предлагает деньги, то они пытаются и эти деньги взять», — высказался эксперт.

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По его словам, закрыть пути намертво помогут только титанические усилия и огромные средства, а ими ЕС не обладает. Именно поэтому всех пугают тем, что с РФ нельзя иметь дело.