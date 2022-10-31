Экономист Хазин допустил, что Бразилия может отказаться от доллара | 360°

Мир 31 октября 2022, 16:23 Экономист Хазин допустил, что Бразилия может отказаться от доллара

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Экономист Михаил Хазин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что Бразилия после избрания нового президента Лулу да Силвы может отказаться от доллара в пользу создания новой латиноамериканской валютной зоны.

«Иными словами, победа Лулу да Сильвы означает, что Латинская Америка может вернуться к планам создания латиноамериканской валютной зоны, которая, напомню, началась еще при [бывшем президенте Венесуэлы Уго — ред.] Чавесе. Он на эту тему много говорил», — сообщил специалист.

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Помимо создания новой валютной зоны, в планы Лулу входит борьба с бедностью. Политик намерен заняться вопросами выделения субсидий для неимущих, добавил Хазин.

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Ранее сообщалось, что Лулу да Силва победил на выборах президента Бразилии. Ему удалось набрать более 50% голосов избирателей.