Мир 09 марта 2023, 10:40 Экономист Хазанов: планы Литвы отказаться от транзита российских и белорусских удобрений негативно скажутся на экономике

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Желание литовских властей отказаться от транзита российских и белорусских удобрений негативно скажется на экономике страны. Об этом написало издание Baltnews со ссылкой на кандидата экономических наук Леонида Хазанова.

Ранее стало известно, что Литва решила отказаться от железнодорожных грузов из России и Белоруссии. В первую очередь речь идет о приостановке транзита удобрений.

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«Если они откажутся от перевозки грузов из РФ и Белоруссии, то на что будут жить их железные дороги?» — процитировала «Политика сегодня» Хазанова.

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В 2022 году «Литовские железные дороги» потеряли 37% от всего грузооборота, говорится в сообщении издания.