Экономист Хазанов: Германия сядет на «голодный паек» из-за дефицита газа из РФ

«Газпром» прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден». Это может нанести большой удар по экономике ФРГ, рассказал для сайта телеканала «Звезда» экономист Леонид Хазанов.

Сейчас наступает теплое время года, поэтому газа в принципе нужно меньше, однако низкий объем запасов может привести к проблемам во всех секторах экономики страны.

«Однозначно упадет или снизится до нуля производство азотных удобрений, упадет производство пластмассы, упадет выпуск различных медикаментов. Это будет самый сильный удар по химической индустрии Германии со времен Второй мировой войны», — считает Хазанов.