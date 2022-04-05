Экономист Гривач: Россия начнет зарабатывать больше на экспорте нефти и газа из-за санкций

Ограничение Западом импорта энергоносителей из России приводят к росту цен и таким образом дают обратный эффект — Россия начинает зарабатывать еще больше на экспорте. Об этом Lenta.ru рассказал экономист Алексей Гривач.

Он пояснил, что Россия никогда не была заинтересована в аномально высоких ценах, однако именно к этому привели неосмотрительные действия Запада. По итогам года Россия может заработать почти 321 миллиард долларов на экспорте нефти и газа (на треть больше, чем в 2021 году).

«Мы давно предупреждали европейцев, что любые действия по ограничению импорта российских энергоносителей приведут к росту цен и, как следствие, увеличению выручки от экспорта у всех экспортеров, в том числе и России. Более того, стратегически мы в таких аномально высоких ценах не заинтересованы и готовы были вместе работать ради стабилизации рынка», — сказал Гривач.